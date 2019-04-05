Yüksekova’ya Nisan ayında kar sürprizi HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

Günlerdir sıcak havanın hakim olduğu Yüksekova’da aralıklı yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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