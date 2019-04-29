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Yüksekova’nın vazgeçilmez tadı: Tandır ekmeği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tüm zorluklara rağmen asırlardır tandırda pişirilen lavaş ekmeği, vatandaşların vazgeçilmezi olarak hala yerini koruyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:33
Yüksekova’nın vazgeçilmez tadı: Tandır ekmeği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tüm zorluklara rağmen asırlardır tandırda pişirilen lavaş ekmeği, vatandaşların vazgeçilmezi olarak hala yerini koruyor.


İlçe merkezinde tüm zorlu imkanlara rağmen asırlardır tandırda lavaş ekmeği pişirilmeye devam ediliyor. İlçede yaygın olarak tüketilen tandır ekmeği, hem kokusu hem de lezzetiyle vazgeçilmezliğini koruyor. Ekmek pişirme işleminden sonra tandır evinde sıcak ekmek yiyip çay içmenin keyfini de yaşan vatandaşlar, bu geleneğin devam edeceğine inandıklarını söylediler.


Asırlardır devam eden tandırda ekmek pişirme geleneğini sürdürdüklerini dile getiren 6 çocuk annesi Kaviye Özdemir (63) ise, “Saat 10.00 gibi hamurumu yoğdum. 12.00’ye kadar da hamur hazır hale geldi. Bu arada tandırımı yaktım. Tandır sıcaklığı ve hamurun hazır olmasıyla birlikte ekmeğimi şimdi pişiriyorum. Geç bayatladığı için herkes tarafından tandır ekmeği tercih ediliyor. 7 nüfus olduğumuz için pişirdiğim ekmek 2 hafta bize yetiyor” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:33
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