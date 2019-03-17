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Yüksekovalı kadınlar’dan kardeş belediye’ye ziyaret

Hakkâri ‘nin Yüksekova ilçesinde bir seneye yakındır faaliyetlerde bulunan ‘‘Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’’ ile ‘‘Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği’’ çalışanları kardeş belediyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek adına ‘Düzce Belediyesi’ni ziyarette bulundular.

17 Mart 2019 Pazar 01:08
Yüksekovalı kadınlar’dan kardeş belediye’ye ziyaret

Hakkâri ‘nin Yüksekova ilçesinde bir seneye yakındır faaliyetlerde bulunan ‘‘Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’’ ile ‘‘Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği’’ çalışanları kardeş belediyeler arasındaki dayanışmayı pekiştirmek adına ‘Düzce Belediyesi’ni ziyarette bulundular.


‘‘Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği’’ başkanı Hatice Temir, ‘‘Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği’’ başkanı Esengül Pınar Özcan ve dernekler üyesi kadınlar Düzce Belediyesi ziyaretinden sonra Düzce, İstanbul ve Ankara’da bulunan tarihi mekânları ziyaret ettiler.


Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan başkanları Temir ile Özcan , Düzce Belediyesi’nin misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, olumlu ve verimli temaslarda bulundukları ve keyifli bir gezi gerçekleştirdikleri ifade ettiler.


Başkanlar ve dernek üyeleri kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alaka için de öncelikleDüzce Belediyesi Başkanı ve çalışanlarına teşekkürlerini ilettiler.


Düzce, İstanbul, Ankara’ya yapılan 5 günlük gezinin ardından Yüksekovalı Kadınlar İlçeye döndü.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 01:08
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