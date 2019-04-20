Yüksekovalı çiftçiye 10 bin fidan dağıtıldı

Hakkari Yüksekova ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ilçede çiftçilik yapan vatandaşlara 10 bin fidan dağıtılması başlandı.

Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi bütçesinden Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında Yüksekova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ikinci parti fidan dağıtım programında 10 bin adet ceviz fidanı Yüksekovalı çiftçilerine dağıtılmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, “2019 yılı için DAP İdaresine ve Hakkari Valiliği İl Özel İdaresine Yüksekova Bitkisel ve Hayvansal Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında çeşitli konularda proje sunduk. Bu projelerden biri de meyveciliği geliştirme projesi yüzde 80 Hakkari Valiliği destekli, yüzde 20’si çiftçi katkısı olan bir proje üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.