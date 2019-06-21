Yüksekova’dan Tekirdağ’a gelin Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ’a gelin gitti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ’a gelin gitti.

Aygen ve Karaca çifti için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Gelin ve damat ailesinden çok sayıda kişinin katıldığı düğünde, davetliler Kürtçe ve Türkçe ezgiler eşliğinde halay çekip harmandalı oynadı.Gelin kınasının da yakıldığı düğün, coşkulu bir şekilde sona erdi.

Aygen ve Karaca aileleri; düğünün güzel geçtiğini belirterek davetlilere teşekkür etti.

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