Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen ‘Pençe Harekatına’ destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi.

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