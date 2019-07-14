Yüksekova’dan Irak sınırına taarruz helikopterleri Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, taarruz helikopterlerinin hareketliliği görüldü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında, taarruz helikopterlerinin hareketliliği görüldü.

Irak sınırında başlatılan operasyona yönelik Yüksekova ilçesinin semalarından sınıra doğru taarruz helikopterlerinin askeri hareketliliği yaşandı.

Hakkari yönünden gelen taarruz helikopterleri, önce Yüksekova İlçe Tümen Komutanlığına oradan da sınıra yöneldi.

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