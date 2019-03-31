Yüksekova’dan çıkan sürücüler Güzeldere’de mahsur kaldı Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çıkan sürücüler, Van-Hakkari arasında bulunan 32 virajlar diye bilinen 2 bin 730 rakımlıGüzeldere Geçidinde sis ve fırtına yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Yola hazırlıksız yakalanan sürücüler 1 saate yakın beklediler. Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.