Yüksekova’dan çıkan sürücüler Güzeldere’de mahsur kaldı
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.31 Mart 2019 Pazar 13:12
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde sis ve fırtına yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı.
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çıkan sürücüler, Van-Hakkari arasında bulunan 32 virajlar diye bilinen 2 bin 730 rakımlıGüzeldere Geçidinde sis ve fırtına yüzünden sürücüler ilerlemekte zorlanıyor. Yola hazırlıksız yakalanan sürücüler 1 saate yakın beklediler. Sürücüler, karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle dikkatli bir şekilde ilerlemeye başladılar.
YORUM YAZ