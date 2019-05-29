Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra gitti HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe operasyonuna destek için askeri ve zırhlı birlikler konvoy halinde sınıra gitti.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca sevk ve idare edilen ‘’Pençe’’ operasyonu harekatına destek için Yüksekova’dan askeri ve zırhlı birlikler sınıra hareket etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.