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Yüksekova’daki TOKİ konutlarında etap seçimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TOKİ tarafından yapılan bin 830 konutun yapım aşaması sona gelinirken, konut sahipleri tarafından etap seçimi yapılmaya başlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:00
Yüksekova’daki TOKİ konutlarında etap seçimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TOKİ tarafından yapılan bin 830 konutun yapım aşaması sona gelinirken, konut sahipleri tarafından etap seçimi yapılmaya başlandı.


Yüksekova ilçesinde 2016 yılındaki çatışmalarda evleri hasar gören ve ardından yıkılan vatandaş için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konutların yapım aşaması sona gelindi. Yüklenici firmalar bin 830 konutun tamamlanması için çalışmalarını sürdürürken, konut sahipleri tarafından da etap seçimi yapılmaya başlandı. Güngör Mahallesi’ndeki Avaşin Parkı’nda bulunan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi yetkilileri tarafından ofise çağırılan vatandaşlar, konutların bulunduğu etaplardan kendine uygun gördüklerini seçiyor. Vatandaşların kalacağı dairelerin ise ilerleyen zamanlarda yapılacak kura ile belirleneceği belirtildi.


Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisinden alınan bilgilere göre, eylül ayında bin 200 konutun teslim edilmesi bekleniyor. Kalan konutların ise en kısa zamanda tamamlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:00
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