Yüksekova’da ’Yedi Kocalı Hürmüz’ oyunu sahnelendi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sahnelenen “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Van Büyükşehir Tiyatro Derneği tarafından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde iki seans halinde sahnelenen oyun, ilgiyle izlendi. Sadık Şendil’in 1967 yılında yazdığı oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını kocalarıyla paylaştıran Hürmüz’ün yaşantısını sahneye taşıyan oyun, tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan’ın da izlediği oyunun ardından açıklamalarda bulunan Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Müdürü Ferzende Göç, ilçeyi bu güzel oyunlarla buluşturmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bugün iki seans olarak oynanan bu güzel oyunda bizi yalnız bırakmayan tüm tiyatro severlere teşekkür ederim" dedi.