Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz Yüksekova ilçesi Akpınar köyünde bir şahsın ikametinde yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 2 kilogram olan metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.