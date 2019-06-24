Yüksekova’da uyuşturucu hap ele geçirildi Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir adreste yapılan aramada 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesinde bulunan bir adreste yapılan aramada, 79 adet Suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.