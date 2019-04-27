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Yüksekova’da TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleşti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TÜBİTAK yarışmasına bölgede teşvik ödülüne layık gösterilen 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açtı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 09:05
Yüksekova’da TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleşti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde TÜBİTAK yarışmasına bölgede teşvik ödülüne layık gösterilen 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açtı.


Yüksekova 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu, Ankara’da yapılan TÜBİTAK yarışmasına, bölgede teşvik ödülüne layık gösterilen yarışma için yaptıkları malzemelerle fuarlar açtılar. Okulda açılan fuarda, projenin etkilik eşliğinde oynama, öğrenme ve bugünkü çağa uygun en iyi ders sevebilme öğrenme modelini sergileyerek, sosyal bilgiler ve matematik gibi dersler üzerinde oynama yapılarak öğrenmeyi kazandılar. Labirent şeklinde bulunan kapıyı açarak, dışarıya çıkabilecek şeklinde bilmece ve bulmacıyı oynayarak, 5, 6, 7 ve 8sınıflar eşliğinde yapıldı. Fuarda daha çok öğrencilerin günün anlam taşıdığı araştırma üzeri yaptıkları malzemelerini tanıtımını gerçekleştirdiler.


Fuara katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğrencilerin hazırladığı fuarı gezerek öğrencileri tek tek kutladı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 09:05
  1. sergi
  2. bilim

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