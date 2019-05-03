Yüksekova’da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı Hakkari’in Yüksekova Van Karayolunun Yeni Köprü Tüneli’ne mevkiinde bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari’in Yüksekova Van Karayolunun Yeni Köprü Tüneli’ne mevkiinde bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yüksekova ile Van Karayolunda bulunan Yeni Köprü Tüneline yakın bir civarda bir otomobil ile tırın kafa kafa çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerineolay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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