Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya ait patlayıcılar ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Ekim 2018 günü saat: 21.30 sıralarında Yüksekova ilçesi Eski Kışla Mahallesi Mezarlığı yakınlarındaki bir bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına ait silah ve mühimmat gömülü olduğu şeklinde bilgiler elde edilmesi üzerine, söz konusu bölgede TEM ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 8 adet roketatar başlığı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 3 adet el bombası, 1 adet metal fünye, 1 kalıp (yaklaşık 100 gram) C-4 patlayıcı madde, 34 lokum TNT patlayıcı madde, 2 adet havan mühimmatı, 1 adet Mavzer marka keskin nişancı tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 2 adet hücum yeleği ve bir miktar AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.