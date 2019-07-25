Yüksekova’da ‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Tarım ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi açıldı.

2009 yılından bu yana düzenlenen “Tarım ve İnsan” konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan 60 fotoğraf, Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde sergilendi. Serginin açılışına Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. İl Müdürü Vahap Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla ilki 2009 yılında açılan ve günümüze kadar her yıl yeniden düzenlenen yarışmalarda sergilenmeye değer görülen fotoğrafların bugün de Yüksekova’da sergilendiğini söyledi.