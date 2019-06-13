Yüksekova’da su kesintisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin tamamını besleyen büyük su deposunun 500’lük aspes borusunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçe genelinde su kesintisi yaşandı.

Yüksekova’nın tamamını besleyen büyük su deposunun 500’lük aspes borusunda meydana gelen arıza nedeniyle Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Metrelerce yükseğe fışkıran su için onarım çalışması başlatıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Yüksekova Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdür Yardımcısı İsmet Taşçı, “Sabah saatlerinde bize gelen bilgi doğrultusunda arızanın gerçekleştiği yere geldik. Kırılma ihtimalini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı başlattık. Daha sonra topladığımız bilgiler neticesinde esnaf ve vatandaşın da iddialarına göre daha önce tamir için sanayiye gelen bir kepçenin deneme kazısı sonucunda borunun kırılmış olduğunu tespit ettik. Ekiplerimiz söz konusu kepçenin kime ait olduğunu araştırıyor. Bulduğumuz gibi cezai işlem uygulayacağız. Ayrıca ekiplerimiz şu an çalışmalarına devam ediyor, akşam saatlerinde ilçemize yeniden su vereceğiz” dedi.