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Yüksekova’da sokak hayvanları için yemleme çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 18:12
Yüksekova’da sokak hayvanları için yemleme çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde aç kalan sokak hayvanları için belli noktalara yem bırakıldı.


Yüksekova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) işbirliği ve destekleriyle sokak hayvanlarının yoğunlukta olduğu bölgelere yem bırakıldı. Belediye Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, “Can dostlarımızın kış aylarını daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmeleri için ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerinde göreve başlayan ekiplerimiz, gün boyu çalışmalarını sürdürüyor. HAYTAP ve duyarlı vatandaşlardan topladığımız 2 ton mamayı sokak hayvanlarına dağıtıyoruz” dedi.


Yüksekova’da kış koşullarının çok kötü olduğunu belirten Kaçan, “Köpekler besin bulmada sıkıntılar yaşıyorlar. Köpek ve kediler için şu an şehir merkezi ve kırsal yerlere mama bırakıyoruz. Bu sayede köpekler,kediler ve diğer canlı dostlarımız besleniyorlar” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlara çağrıda bulunan Hekim Kaçan, “Ellerinden geldiğince bir kap yemeği ve artan yemek atıklarını kapı önlerine bıraksınlar. Köpek ve kediler de bu sayede sert geçen kışı rahat bir şekilde geçirirler” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:12
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