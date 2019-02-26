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Yüksekova’da rahatsızlanan asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sözleşmeli er, törenle memleketi Ankara’ya uğurlandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:08
Yüksekova’da rahatsızlanan asker hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sözleşmeli er, törenle memleketi Ankara’ya uğurlandı.


Yüksekova ilçesine bağlı Esendere bölgesinde dün rahatsızlanan sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz, hemen Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden piyade sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari İl Başkanı Abdurrahman Er, kurum amirleri ve askeri erkanın katıldığı tören, saygı duruşuyla başladı.


Er Korkmaz’ın özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından dua okundu. Duadan sonra Korkmaz’ın naaşı Ankara’ya uğurlandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:08
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