Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ Görüntülendi Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi.

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi.

Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.

İlçede yaşayan Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler.



Gece 03.18’de bitecek

Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18’de son bulması bekleniyor.

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