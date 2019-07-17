0553 313 94 23

Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ Görüntülendi

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56
Yüksekova’da ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ Görüntülendi

Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin merakla beklediği "Parçalı Ay Tutulması" gece saatlerinde Yüksekova’dan da görüntülendi.


Türkiye’nin her yerinden çıplak gözle görülebilen tutulma oluşturduğu manzara ile mest ederken Yüksekova ilçesinde ‘’Parçalı Ay Tutulması’’ tam görüldü.


İlçede yaşayan Vatandaşların geç saatlere kadar uyumayarak, merakla bekledikleri Parçalı Ay Tutulmasını merakla izlediler.



Gece 03.18’de bitecek


Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümünün Dünya’nın gölgesinde kaldığı tutulması görülürken, Saat 21.34 sıralarında başlayan tutulmanın gece yarısı saat 03.18’de son bulması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
    1. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    2. (Özel haber) Hüseyin Eroğlu:..
    3. Van'da 192 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Polis karpuz, kavunların arasında..
    5. Valiliğin kararına rağmen HDP’li..
    6. Sözleşmeli personelin çığlığına kulak..
    7. Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma..
    8. Polis, pazar tezgahlarında uyuşturucu..
    9. Yaban hayatı fotokapanda
    10. İstanbul Teknik Üniversitesi..
    11. Osmanlı torunu İngiliz Johnson İslam..
    12. Ahlat’ta Malazgirt Zaferi hazırlıkları
    13. Elma iç kurdunda ikinci döle karşı..
    14. Tarım işçilerinin can pazarı: 17 yaralı
    15. Van Gölü kıyısında lavanta ve ekinezya..
    16. (Özel) Kepçe operatörü de "Bottle Cap..
    17. Diyarbakır'da 723 bin 860 kök Hint..
    18. Hindistan'da ölü sayısı 14'e çıktı!
    19. Kars’ta 2019 yılının ilk 6 ayında 98..
    20. Ankesörlü telefonla irtibat halinde..
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Rusya’dan Ankara’ya yaptırım kararı alan AB’ye sert tepki!
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?