Yüksekova’da pancar satıcıların yüzü gülüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bu sene kış mevsimi çetin ve yağışlı geçmesiyle halkın günlük yaşamını olumsuz etkilerken, pancar satıcılarını ise umutlandırdı.

Yüksekova’da 23 yıldır pancar satarak geçiminin sağladığını kaydeden Gülavi Çallı isimli vatandaş, “Pancar ürünleri gelmeye başladı. Pancar doğal vitamindir. Bu sene pancar bol olacak. Çünkü kar ve yağmur bu sene çok yağdı. Allah’ın izniyle pancarın bol olmasını bekliyoruz. Kenger, alo, nane, çiriş otu gibi pancar ürünleri var. Mesela çiriş otu bağırsaklar için süperdir. Kenger, yoğurt içine katılabiliyor börekler için kullanılabiliyor. Bu ürünlerin hepsi doğaldır ve birçok yemekte de kullanılabilir" dedi.

Halk dilinde revas, yayla muzuolarak adlandırılan uçkunların ise yeni gelmeye başladığını belirten Çallı, "Uçkun kanser, şeker ve tansiyon için çok faydalıdır. Bu sene çok uçkun olması bekleniyor. Geçen sene az vardı, bu sene bol olacak. Çünkü uçkun bir sene az bir sene bol oluyor. Bu sene de bol olduğu sene olacak. Milletimiz uçkuna çok ilgi gösteriyor” şeklinde konuştu.