Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu yağdı HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı.

İlçe merkezinde öğle saatlerine kadar yüzünü gösteren güneşli havanın ardında akşam saatlerinde birden bastıran misket büyüklüğündeki dolu şaşırttı. Dolu yağışı sürücüleri olduğu kadar yayalara da zor anlar yaşattı. Etkili olan dolu yağışı, daha sonra yerini yağmura bıraktı.

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