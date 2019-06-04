Yüksekova’da mezarlık ziyareti Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

İlçenin Orman Mahallesi’nde bulunan mezarlık, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardılar.

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