Yüksekova’da Lapa Lapa Yağan Kar Yağışı Şaşırttı Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı süren yağışlardan sonra gece saatlerinde başlayan Lapa lap yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Hakkari Yüksekova ilçesinde günlerdir aralıklı süren yağışlardan sonra gece saatlerinde başlayan Lapa lap yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

İlçede günlerdir aralıklı süren kar yağışı, bugün gece saatlerinde itibaren lapa lapa yağmasını gören vatandaşlar şok yaşarken, kısa sürede ilçeyi etkisinin altına aldı.

Nisan ayının bitmesine günler kala ilçede gece saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi etkinsin altına alarak kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Kar yağışının yoğun bir şekilde yağdığı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

ilçenin en işlek caddesi olan Van – İpekyolu üzerindeyolculuk yapan sürücüler ise yetkilerden hız ve mesafeler konusunda uyarıldı.

Meteoroloji müdürlüğün tahminlerine göre isekar ağışının yarında devam edeceği aktardı.

Öte yandan, ilçede nisan ayının bitmesine rağmen, Yüksek kesimlerde, il özel idaresi bağlı karla mücadele ekipleri tüm hızıyla kar çalışmalarını sürdürüyorlar.

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