Yüksekova’da korkutan yangın
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir binasın çatısında çıkan yangın korkuttu.27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:16
Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki bir binasın çatısında çıkan yangın korkuttu.
Olay, sabah saatlerinde Dize Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Henüz nedeni öğrenilmeyen yangını fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olaya yerine giden itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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