Yüksekova’da kazanan 2 AK Partili başkan mazbatalarını aldı
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerindeilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.14 Nisan 2019 Pazar 20:03
Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerindeilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.
İlçeye bağlı Büyükçiftlik AK Parti Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ile Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, akşam saatlerinde ilçe adliye binasında bulunan seçim kurulana giderek mazbatalarını aldılar.
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