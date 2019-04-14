Yüksekova’da kazanan 2 AK Partili başkan mazbatalarını aldı Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerindeilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik ve Esendere beldelerinde AK Partinin kazanmasının ardında bugün akşam saatlerindeilçe seçim kurulunda iki başkana mazbataları verildi.

İlçeye bağlı Büyükçiftlik AK Parti Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ile Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, akşam saatlerinde ilçe adliye binasında bulunan seçim kurulana giderek mazbatalarını aldılar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.