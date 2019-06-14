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Yüksekova’da karne dağıtım töreni

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 30 bin 400 öğrenci karne alarak tatile çıktı.

14 Haziran 2019 Cuma 13:01
Yüksekova’da karne dağıtım töreni

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 30 bin 400 öğrenci karne alarak tatile çıktı.


İlçenin 50. Yıl İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene katılan Kaymakam Ramazan Kendüzler, 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilere karnelerini verdi. Kendüzler, öğrencilerle gelen velilerine tavsiyelerde bulunarak, “Öncellikle tüm eğitim camiasında görev alan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çünkü yaz kış demeden tüm öğrencilerimize eğitim sağladılar. Bu karneler sadece öğrencilere değil, bunu velilere de veriyoruz. Buradan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, hayırlı tatiller dilerim” dedi.


Daha sonra Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Kaymakam Kendüzler, Müdür Servet Canlı ile bir araya gelerek ilçedeki eğitimle ilgili bilgi alışverişi yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 13:01
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