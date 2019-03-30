Yüksekova’da kar yağışı HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 gündür devam eden kar yağışı, etkisini arttırdı.

İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kalınlığı 10 santimetreyi bulan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yüksekova Belediyesi ekipleri tarafından karla mücadele çalışmaları başlatılırken, aşırı buzlanma ve kar yağışına karşı sürücüler uyarıldı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri tarafından ise kar yağışının pazar akşamına kadar süreceği, çarşamba gününe kadar ise karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yarın yapılacak seçimde vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor

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