Yüksekova’da kar yağışı HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede dünden beri etkili olan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tüm yolları açık kalması için ilçe özel idaresi ve belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Yüksekova-Van karayolunda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yetkililer ise, kazaya davetiye çıkarmamak için sürücüleri uyardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.