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Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

24 Mart 2019 Pazar 14:33
Yüksekova’da kar yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.


Bir haftadır sıcak havaların etkili olduğu ilçede, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.


Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için hazır beklerken, kar yağışının Pazartesi gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:33
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