Yüksekova’da kar yağışı
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.24 Mart 2019 Pazar 14:33
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Bir haftadır sıcak havaların etkili olduğu ilçede, öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığının 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.
Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için hazır beklerken, kar yağışının Pazartesi gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.
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