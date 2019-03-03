Yüksekova’da kar yağışı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam üstü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam üstü etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken, kar kalınlığı merkezde 1 metreyi, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 6 metreyi buldu. Kar yağışı etkili olmasıyla ilçede kısa sürede beyaza büründü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler, yollarda zor anlar yaşadı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için tetikte beklerken, ilçede kar yağışının Salı gününe kadar süreceği belirtildi.

Diğer tarafta ise yetkililer sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyardı.

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