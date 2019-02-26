Yüksekova’da kar yağışı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Günlerdir soğuk havanın etkili olduğu ilçede, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Karla mücadele ekiplerinin yolları açık tutmak için yoğun çalışma için tetikte beklerken, kar yağışının cuma gününe kadar aralıklı olarak süreceği belirtildi.

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