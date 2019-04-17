Yüksekova’da nisan ortasında kar sürprizi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen gece başlayan kar yağışı görenleri şaşırttı17 Nisan 2019 Çarşamba 07:06
Yüksekova'da günlerdir süren aralıklı yağışlardan sonra nisan ayında gece bastıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Nisan ayının ortalarında ilçeye gece yağan kar, vatandaşları bir hayli şaşırttı.
Hava durumu tahminlerine göre Cuma ve Cumartesi günleri yağışların tekrar beklenildiği öğrenildi. İHA'nın haberine göre; yetkililer ise sürücüleri yolda hız ve mesafelerini koruması konusunda uyardı.
Öte yandan ilçeye bağlı bazı yüksek kesimlerde bulunan köylerde İl Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekipleri kar çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
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