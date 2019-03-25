Yüksekova’da kar Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü.

İlçede dün başlayan karla karışık yağmur bugün yerini kara bıraktı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği ilçede kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle İpekyolu ve Van güzergahında yolculuk yapan sürücülerin zorlandıkları görüldü. Yetkililer, sürücüleri trafikte hız ve mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Belediye ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise yolların açık tutulması için gece gündüz çalışıyor.

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