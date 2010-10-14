Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Temelli ve Yalçın ailelerinin bazı üyeleri, Cengiz Topel Caddesi’nde karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Bir aracın da tarandığı kavgada, Nusret Temelli (42), Tacettin Yalçın (42) ve İsmail Yalçın (35) yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri de ilçe merkezinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.