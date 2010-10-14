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Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı

 Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Temelli ve Yalçın ailelerinin bazı üyeleri, Cengiz Topel Caddesi’nde karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Bir aracın da tarandığı kavgada, Nusret Temelli (42), Tacettin Yalçın (42) ve İsmail Yalçın (35) yaralandı. Yaralılar, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri de ilçe merkezinde ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:24
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