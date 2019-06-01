Yüksekova’da Kadir gecesi idrak edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Kadir Gecesi Merkez İhsaniye Camii’nde verilen özel bir programla idrak edildi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Yüksekova’nın bütün camilerinde kutlanırken, Merkez İhsaniye Camii dolup taştı. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından kıldırılan teravih namazı sonrası başlayan programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Bol bol ellerin semaya açıldığı gecede, toplu dualarda edildi.Kadir Gecesine Yüksekovalı vatandaşlar geç saatlere kadar idrak etti.