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‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ projesi destekleniyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 sene önce açılan Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğince hazırlanan ‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ projesi, vakıf desteği almaya hak kazandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ projesi destekleniyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 sene önce açılan Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneğince hazırlanan ‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ projesi, vakıf desteği almaya hak kazandı.


İlçede 2 senedir hizmet veren Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği tarafından hazırlanan ‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ projesi kapsamında kadın, genç ve engellilere yönelik eğitim desteği verilmesi amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Başkanı Hatice Temir, “Vakıf ile ortak yürüteceğimiz ‘Yüksekova’da Kadın Olmak’ adlı projemiz, 59 ilden 270 proje arasında ilk 8’e girmiştir. Projenin amacı, öncelikle toplumsal cinsiyet rolleri ve bu roller sonucunda yaşanan şiddet ve ayrımcılığı görünür kılarak toplumsal farklılık ve duyarlılık oluşturmaya çalışacak, ardından da kadınların; bilim, kültür, sanat, iş dünyası, hukuk ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi her alana ulaşabilmelerini sağlamaya çalışmaktır. Proje, Yüksekova’da bağımsız çalışan, kurumsal olarak güçlendirilmiş bir kadın örgütünün Yüksekovalı kadınlarının sorunlarını tespit etmesini, kentin tüm dinamikleri ile paylaşılmasını sağlayacaktır. Bir sonraki aşama ile elde edilen bu süreçlerin üzerine inşa edilecek, kadınlara ciddi bir hareketlilik sağlayacaktır. Projenin gerçekleşme sürecinde bize desteklerini esirgemeyen Yüksekova Kaymakamlığına, Kamer Vakfına teşekkür ederiz. Projenin gerçekleşmesinde rol alan proje koordinatörümüz Derya Taşar, proje asistanlarımız Fikriye Özdemir, Bahar Sağkol ve Beritan Baskın’a, 12 ay sürecek olan bu yoğun çalışma süreci için şimdiden teşekkür eder kendilerine başarılar dilerim” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:59
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