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Yüksekova’da ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi’nde muhtar adayı olan Remziye Tumur, 5 erkek adaya karşı gireceği seçimde iddialı olduğunu söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 13:53
Yüksekova’da ilk kez bir kadın, muhtar adayı oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Güngör Mahallesi’nde muhtar adayı olan Remziye Tumur, 5 erkek adaya karşı gireceği seçimde iddialı olduğunu söyledi.


8 çocuk annesi Remziye Tumur, kocasıyla birlikte Güngör Mahallesi’nde evleri tek tek dolaşarak destek istiyor. 5 erkek adaya karşı iddialı olduğunu dile getiren Tumur, en büyük destekçilerinin ise kadınlar olduğunu söyledi. Tumur, "Mahallemizin tüm sorunlarını çözüme ulaştırmak için aday oldum. Seçmenlerden isteğim, desteklerini benden esirgemesinler” dedi.


Babasının da muhtarlık yaptığını dile getiren Tumur, “Kendime güvenerek muhtar adayı oldum. Ailem de bana destek vererek arkamda durdular. Allah nasip ederse kazanırsam, ilk icraatım mahalleye sağlık ocağı yaptırmak olacak. Okul düşünüyorum, park düşünüyorum. Halkın en büyük sıkıntısı elektrik, su, yoldur. Buna da el atacağım. Ramazan ayında mahalleliye sıcak yemek dağıtacağım. Maddi durumu iyi olmayanlara para yardımı yapacağım” diye konuştu.


Mahalledeki kadınlar da Tumur’u destekleyeceklerini belirterek, “Tüm gücümüzle kadının yanında olacağız. Bizi anlayan ve bilen biri olacak artık, onun için biz de mahalle kadınları olarak muhtar adayımız Remziye Tumur’a destek vereceğiz” ifadelerini kullandılar.


Tumur’un kızı Rondik Tumur ise annesine güvendiğini belirterek, “Güçlü bir kadın, onu sonuna kadar destekliyorum. Annem mahalle için her şeyi yapar, çünkü güçlü bir kadındır. Mahalle kadınları da anneme güvenerek destek veriyorlar” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:53
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