0553 313 94 23

Yüksekova’da heyelan sonucu yola kaya parçaları düştü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Altınbaşak mezrasının yoluna heyelan sonucu düşen kayalar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

30 Mart 2019 Cumartesi 10:54
Yüksekova’da heyelan sonucu yola kaya parçaları düştü

Hakkari Yüksekova ilçesine bağlı Akpınar köyü Altınbaşak mezrasının yoluna heyelan sonucu düşen kayalar, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.


İlçeye bağlı 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasında yoğun kar yağışın ardından heyelan sonucu mezraya giden yola kaya parçaları düştü. İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, Akpınar köyünün Altınbaşak mezrasına ulaşarak 2 saat çalışmanın ardında yolu tekrar ulaşıma açtı.


Köy halkı ise İl Özel İdarenin zorlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 10:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Türkiye'nin demokratik anlamda bir stratejik dönüşüme ihtiyacı var"
    1. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    2. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    3. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    4. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    5. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    6. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    7. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    8. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    9. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    10. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    11. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    12. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    13. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    14. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    15. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    16. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    17. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    18. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    19. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    20. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    21. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    22. CHP’nin Efeler adayı Fatih Atay..
    23. Galatasaray’da Diagne ve Mitroglou düz..
    24. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    25. Sporcuların nasıl beslenmesi gerektiği..
    26. Kayak merkezinde yol genişletme..
    27. Bu araçtan sağ çıktılar
    28. Önce tebrik ettiler sonra alkışladılar
    29. Bakan Soylu seçime saatler kala..
    30. Misinaya takılan ördek AFAD tarafından..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'