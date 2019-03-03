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Yüksekova’da hastalar sanatla topluma kazandırılıyor

Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) ayakta tedavi gören ve takipleri yapılan hastalar, değişik alanlarda açılan kurslarla topluma kazandırılıyor.

03 Mart 2019 Pazar 11:53
Yüksekova’da hastalar sanatla topluma kazandırılıyor

Hakkari’nin Yüksekova Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde (TRSM) ayakta tedavi gören ve takipleri yapılan hastalar, değişik alanlarda açılan kurslarla topluma kazandırılıyor.


120’ye yakın hastanın takip edildiği merkezde sunulan tıbbi tedavinin yanı sıra hastalar için Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle el sanatları, resim ve spor gibi kurslar da açılıyor. Merkezde tedavi gören hastalar, kurs öğretmenlerinin eşliğinde yaptıkları el sanatlarıyla görenleri adeta büyülüyor. Hasta tedavisinde önemli bir yöntem olarak kullanılan kursların bundan sonra da devam edeceği belirtildi.


El sanatları hocası Hayat Mert; kursa kadın, erkek, yaşlı, genç her türlü psikiyatri hastalar geldiğini ifade ederek, “Bunlar çoğunlukla ağır ruhsal hastalardan oluşuyor. Bunları topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastalarımız yaşlısıyla, genciyle burada. Onları topluma kazandırmak için ve kendilerini daha sosyal hale getirmek, bir şeyler kazandırmak istiyoruz. Tab,i ki hastalar buraya ilk geldikleri halleriyle şu anki halleri arasında çok fark var. Tek amacımız hastaları topluma kazandırmak, onlara yararlı bir şeyler vermek, öz güven kazandırmak” dedi.



“Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz oldu”


Görsel sanatlar öğretmeni Ümit Bartın ise kurslarda özellikle ikinci planda görülen insanlarla çalışıp, bunları topluma kazandırmak ve neler yapabildiklerini göstermek istediklerini söyledi. Bartın, "Bu arkadaşların ruh hallerinin daha iyi olması için biz burada çalışmalar yapmaktayız. Sanat dediğimiz olgu, ne kadar insana ulaşır ve hitap ederse o kadar çok değer kazanır. Biz buraya gelen hastalarımıza bire bir ders verdiğimizde, onları sanatla bütünleştirdiğimizde, gönüllerine dokunduğumuzda, onlar da ruhen rahatlayabiliyorlar. Onların iyi olduklarını gördüğümüzde biz daha çok mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.


Hastalardan Rıfat Kom da resim çizdiğini belirterek, “Bu tabloyu yaptığımda ortaya çıkan manzara beni mutlu etti. Sanatla uğraşmaya, çizim yapmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:53
  1. sanat

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