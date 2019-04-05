Yüksekova’da fidan satışları başladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber fidan satışları başladı.

Yüksekova ilçesinde son günlerde havaların ısınmasıyla beraber fidan satışları başladı. İlçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki otogarın yanındaki alanda satışa çıkarılan fidanlara, vatandaşlar ilgi gösteriyor. Burada fidan satışı yapan ve 18 yıldır ziraat mühendisi olduğunu kaydeden Rıdvan Yiğit, “Bu iş ile alakalı çalışıyorum, peyzaj üzerine çalışıyorum. Bu bölgede yetişebilecek en kaliteli, en iyisi çeşitleri seçmeye çalışıyoruz. Getirdiğimiz bütün bitkilerde de garanti sunuyoruz. Sebebi de şu, getirdiğimiz bitkiler bir yıl öncesinden ya saksıya alınmış ya farklı bir işlemden geçirilmiş çeşitleri getiriyoruz. Ayrıca oylu bitkiler getiriyoruz.Buranın karına, buranın iklimine dayanıklı olabilsin. Daha önceden buradan denenmiş, daha önceden kullandığımız çeşitleri getiriyoruz. Buradaki insanlara özgüveni sağlıyoruz. Bunu yaptığımız için hem mühendisliğimizi, hem ilmimizi, bilgimizi, tecrübemizi sunduğumuz için insanlar bundan çok memnun. Çeşit olarak gök narlarımız, mavi ladin, arizona servisi, leylandi çamımız var. Onun haricinde ardıç çamımız var. Hakkari bölgesinde çok iyi yetişir. Bunun haricinde ithal kara servilerimiz var. Meyve çeşitlerimiz var. Bunlar hem sepetli hem de çıplak kök olarak var. Tek amacımız, insanlarımızı doğru bilgilendirme ve onlara doğru ve bölgeye uygun meyve ağaçları satmaktır” dedi.

Fidanları inceleyen ve beğenen müşterilerden Fehmi Selen ise, “Burada meyve ağaçlarının satıldığını duydum. Çok güzel bir yer, fidanları da çok güzel. Yüksekova’nın yeşillenmesi lazım. İnsanların böyle fidan ağaçları dikmesi lazım. Hem oksijene hem çevre güzelliğine ihtiyacımız var. Ağaç dikmek güzel bir şeydir. Meyve ağacı dikmek çok daha güzel. Bütün Yüksekovalılara tavsiye ediyorum. Gelip görsünler, hem güzel hem de fiyatları çok uygun. Başka yerlere de baktım, en uygun fiyatlar burada” şeklinde konuştu.