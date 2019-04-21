Yüksekova’da ev yangını
Hakkari Yüksekova ilçesinde bir evde odun sobasından çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.21 Nisan 2019 Pazar 00:01
Hakkari Yüksekova ilçesinde bir evde odun sobasından çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulanan Gökyurt köyünün Yeşilyurt mezrasındaSelim Bilici adlı vatandaşa ait evde yangın çıktı. Evlerinin cayır cayır yandığını gören ev sakinleri, hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saat içerisinde söndürdü. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra evlerini küle döndüğünü gören Bilici ailesi şoka uğradı. Evsiz kalan aile akrabalarının yanına sığındı.
Evsiz kalan Selim Bilici adlı 3 çocuk babası, "Evimin tamamı yandı. 3 çocukla beraber dışarıda kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
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