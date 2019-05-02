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Yüksekova’da eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi düzenlenen operasyonda 4 kilo 194 gram eroin maddesi ile 65 kilo 719 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan asit-anhidrit ele geçirildi.

02 Mayıs 2019 Perşembe 12:38
Yüksekova’da eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi düzenlenen operasyonda 4 kilo 194 gram eroin maddesi ile 65 kilo 719 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan asit-anhidrit ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında icra edilen operasyon neticesinde; 4 kilo 194 gram eroin maddesi, 65 kilo 719 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan asit-anhidrit, 3 adet plastik şişe içerisinde kimyasal çözelti, 5 kilogramlık poşet içerisinde kimyasal toz madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 12:38
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