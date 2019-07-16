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Yüksekova’da ‘Engelsiz Kafe’ açmak isteyen girişimciler destek bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sadece engelli kişilerin işleteceği bir mekan açmak isteyen genç girişimciler, kendilerine araç ve gereç desteğinde bulunulmasını istiyorlar.

16 Temmuz 2019 Salı 11:40
Yüksekova’da ‘Engelsiz Kafe’ açmak isteyen girişimciler destek bekliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sadece engelli kişilerin işleteceği bir mekan açmak isteyen genç girişimciler, kendilerine araç ve gereç desteğinde bulunulmasını istiyorlar.


Yüksekova ilçesinde bir grup genç girişimci, engellilerin işleteceği bir kafe açmak istiyorlar. Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Özel Ak Umut Yolu Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezinin desteği ile kendilerine mekan bulan genç girişimciler, imkanlarının kısıtlı olduğunu belirterek araç ve gereç konusunda destek bekliyorlar.


Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan genç girişimci ve mimar Fırat Yalçın, “Projemiz tamamen engellilere yöneliktir. Biz engellilerin kendi işletmelerine sahip olmalarını istiyoruz. Kendileri çalışacak, kendileri kazanacak ve kendi geçimlerini sağlayacaklar. Alanımız yaklaşık 1200 metrekare. İçinde 8 tane kamelyamız, bir havuzumuz, mutfağımız ve diğer gereçlerimiz var. Alanımızda türlü ağaçlar var yeterince yeşil alanımız var” dedi.


Engellileri halkla kaynaştırmak istediklerini kaydeden Yalçın,“Onlar da kendilerine ait işletme oldukları zaman özgüven kazanacaklar. Toplumun engellilere yönelik ön yargılarını kırmayı hedefliyoruz. Valilik, Kaymakamlık gibi kurumlara başvurduk. Çok fazla olumlu dönüş olmadı ama halkın bu projede bize destek olacağını inanıyoruz. Buranın sponsoru olarak bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yer temini sağladılar. Tabi bunun ileriye götürülebilmesi için bizim araç gereç ve diğer ihtiyaçlarımız var. Bunları karşılamamız için destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:40
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