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Yüksekova’da dere ıslah çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen sene başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
Yüksekova’da dere ıslah çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde geçen sene başlatılan dere ıslah çalışması devam ediyor.


Büyükçay Deresi’nin ıslah çalışmaları kapsamında taşkın koruma duvarları yapılıyor. Projenin Devlet Su İşleri tarafından başlatıldığını ve yüklenici firma üzerinden yürütüldüğünü kaydeden saha mühendisi Emre Kaval, 12 kilometrelik projede yaklaşık 4-5 kilometrenin tamamlandığını kaydetti. Derenin ıslah edilip kenarlarına da 4 metre 80 santimetre yüksekliğinde taşkın koruma duvarlarının yapıldığını kaydeden Kaval, proje kapsamında çevre düzenlemesinin ve yürüyüş alanlarının oluşturulacağını belirtti.


Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Kaval, en kısa sürede dere ıslah çalışmalarını bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:12
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