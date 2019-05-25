Yüksekova’da başıboş köpekler 18 keçiyi telef etti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpekler girdikleri ahırda 18 keçiyi telef etti.

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde ilçenin Güngör Mahallesi’nde meydana geldi. Kerem Öğmen ile Eyüp Deniz’e ait ahıra giren başıboş köpekler, ahırdaki keçilere saldırdı. Köpeklerin havlama seslerinin ardından dışarıya çıkan hayvan sahipleri, söz konusu köpekleri taş ve sopalarla ahırdan uzaklaştırdı. Küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda, köpeklerin saldırısına maruz kalan 18 keçi telef olurken, 20 keçi ise yaralandı. Hayvan sahipleri, yaralanan keçileri için Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan’a haber verdi. Veteriner Kaçan, yaralanan 20 hayvanın dikiş ve gerekli tedavilerini gerçekleştirdi.

Hayvan sahipleri, başıboş sokak köpeklerinin sayısının gün geçtikçe çoğalmasından dolayı artık büyük korkuyla dışarı çıkar hale geldiklerini söyledi. Hayvancılık ile geçimlerini sürdüren hayvan sahiplerinden Kerem Öğmen, ”Akşama kadar çobanlık yapıyoruz. Gece saatlerinde köpekler ahıra girip 18 hayvanımızı telef etti. 20 hayvanımız yaralandı. Yetkililerden telef olan hayvanlarımız için yardım talep ediyoruz.” şeklinde konuştu.