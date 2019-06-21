0553 313 94 23

Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 7’si ise yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 16:05
Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 küçükbaş hayvan telef olurken, 7’si ise yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi’ne bağlı Kani Heyder mevkiindeki barakada bulunan küçükbaş hayvan sürüsü, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Barakanın kenarlarını eşeleyerek oluşturdukları çukurdan içeri giren başıboş köpekler, 12 küçükbaş hayvanı telef ederken, 7’sini ise yaraladı.


Hayvan sahibi Ömerhan Keskin, gelen ses üzerine uyanarak köpekleri uzaklaştırdıklarını belirterek, telef olan hayvanlar nedeniyle maddi zarara uğradığını kaydetti. Keskin, “Köpeklerin saldırısı sonucu 12 hayvanımız telef oldu. 7 hayvanımız şu an yaralı. Çok zor durumdayız. Çobanlık yapıyorum. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Maddi zararımız çoktur. Geçimimi böyle sağlıyordum” dedi.


Küçükbaş hayvanları barakada beslediğini kaydeden Keskin, “Barakanın altından girmişler. Toprağı kazıp delik açmışlar. 5-6 tane köpek, hayvanlara saldırmış. Ben de köpek ve keçi sesi üzerine durumu fark ettim” ifadelerini kullandı.


Alaattin Keskin isimli vatandaş ise mahallede başıboş köpeklerin cirit attığını belirterek, “Bu köpekler grup halinde geziyor. Daha önce de koyunlara saldırıları olmuştu. Bu köpekler için 2-3 defa belediyeye başvurduk. Ancak bugüne kadar hiçbir çözüm bulamadılar. Bu köpekler Allah korusun yarın insanlara da saldırabilir. Benim ya da başkasının çocuğu olabilir. Belediyenin bu köpeklere bir çare bulması lazım” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 16:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para destesinin arasına 1 dolar koyarak dolandırmışlar
    1. Para destesinin arasına 1 dolar..
    2. ABD Başkanı Trump, dün gece İran'da 3..
    3. Sol zihniyet İBB’yi son yönettiğinde..
    4. Söke Basket Spor Kulübü kısa sürede..
    5. Başkan Gürün Bodrum otogarında..
    6. Eskişehirspor’da 2 yıllık imza
    7. Öğretmenleri taşıyan servis devrildi,..
    8. Sözleşmeli sağlık personeli zorunlu..
    9. SATSO 12. Meslek Komitesi üyeleri..
    10. Halep’te 5 bin öğrenci lise sınavına..
    11. CHP’li belediyede yolsuzluk iddiası
    12. Nuri Bilge Ceylan: “Film çekmeye erken..
    13. Batı'da 'Tıbbın hükümdarı' olarak..
    14. Namaz nasıl kılınır? Namazın..
    15. Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör..
    16. Bursaspor’da kriz büyüyor...Başkan Ali..
    17. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı..
    18. Denizlispor, Tolgahan Acar'ı transfer..
    19. İTSO’dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
    20. Kdz. Ereğli’de evler selden zarar gördü
    21. Esenyurt’ta 1’i çocuk 6 kişinin..
    22. Çorlu Belediyesi, Çorlu tren kazasını..
    23. Gürcistan'da Parlamento Başkanı istifa..
    24. Kocaeli’de sel nedeniyle ulaşıma..
    25. Yüksekova’da başıboş köpek dehşeti
    26. Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
    27. AB Liderler Zirvesi
    28. Mardinli gelin ve damat düğünde..
    29. Mısır, Müslümanların girişini..
    30. Emekli bekçiye polisten kaçak içki..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!