Yüksekova’da ‘7 Bölge ve 7 Türkü’ müzik dinletisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyündeki Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu öğrencileri tarafından ‘7 Bölge, 7 Türkü’ müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde düzenlenen etkinlik, öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmasıyla yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından semazen gösterisi ile 7 bölgeye ait türküler seslendirildi. Her bölgeye ait ürünler ve yöresel kıyafetlerin de sergilendiği büyük beğeni topladı.

Yüksekova’ya 4 yıl önce atanan sınıf öğretmeni olarak atanan ve bu sene müdür yardımcısı olan Alime Taşçı, “Yüksekova’ya 2015 Şubat ayında atandım. Bu yıl okul müdür yardımcısı oldum, ama 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin derslerine haftada 2-3 saat girerek çocuklara bölgeleri tanıttım. Aslında ortaokul ve lise düzeyi olacak şekilde bölgeleri işledik. Her bölgenin kendisine ait türküsünü öğrettim çocuklara, o yüzden müzik dinletimiz vardı. Onun dışında her bölgenin yer şekillerini, ürünlerini, dağlarını, su kaynakları ve bunlarla ilgili bilgi verdik. Bugün okulumuzda 3 ve 4’üncü sınıflar arası bilgi yarışması yaptık. Aynı zamanda çocuklar 7 bölgeye ait türküleri seslendirdiler. Yüksekova’dayken çocuklara Türkiye’nin her bölgesini adım adım gezdirdim. Aslında köy okulunda olduğumuz için çocuklar internetle fazla haşır neşir değiller, o yüzden resimlerle de olsa İstanbul Boğazını, Pamukkale’deki travertenleri ve Türkiye’nin birçok önemli kültür merkezini öğrendiler. Bunun yanında stantlar kurup her bölgenin kendisine ait ürünlerini sergiledik. Yöresel yemekler yaptık” ifadelerini kullandı.