0553 313 94 23

Yüksekova’da ‘7 Bölge ve 7 Türkü’ müzik dinletisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyündeki Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu öğrencileri tarafından ‘7 Bölge, 7 Türkü’ müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:00
Yüksekova’da ‘7 Bölge ve 7 Türkü’ müzik dinletisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler köyündeki Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulu öğrencileri tarafından ‘7 Bölge, 7 Türkü’ müzik dinletisi etkinliği düzenlendi.


İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde düzenlenen etkinlik, öğrenciler arasında yapılan bilgi yarışmasıyla yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından semazen gösterisi ile 7 bölgeye ait türküler seslendirildi. Her bölgeye ait ürünler ve yöresel kıyafetlerin de sergilendiği büyük beğeni topladı.


Yüksekova’ya 4 yıl önce atanan sınıf öğretmeni olarak atanan ve bu sene müdür yardımcısı olan Alime Taşçı, “Yüksekova’ya 2015 Şubat ayında atandım. Bu yıl okul müdür yardımcısı oldum, ama 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerinin derslerine haftada 2-3 saat girerek çocuklara bölgeleri tanıttım. Aslında ortaokul ve lise düzeyi olacak şekilde bölgeleri işledik. Her bölgenin kendisine ait türküsünü öğrettim çocuklara, o yüzden müzik dinletimiz vardı. Onun dışında her bölgenin yer şekillerini, ürünlerini, dağlarını, su kaynakları ve bunlarla ilgili bilgi verdik. Bugün okulumuzda 3 ve 4’üncü sınıflar arası bilgi yarışması yaptık. Aynı zamanda çocuklar 7 bölgeye ait türküleri seslendirdiler. Yüksekova’dayken çocuklara Türkiye’nin her bölgesini adım adım gezdirdim. Aslında köy okulunda olduğumuz için çocuklar internetle fazla haşır neşir değiller, o yüzden resimlerle de olsa İstanbul Boğazını, Pamukkale’deki travertenleri ve Türkiye’nin birçok önemli kültür merkezini öğrendiler. Bunun yanında stantlar kurup her bölgenin kendisine ait ürünlerini sergiledik. Yöresel yemekler yaptık” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:00
  1. sergi
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Geleneksel Futbol Şenliği Turnuvası
    3. Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin..
    4. "Microsoft Teknoloji Merkezi,..
    5. Bariyere çarpan otomobil tarlaya uçtu:..
    6. Sadece avukatın yapacağı işleri yapan..
    7. Vezirhan Belediyesi Olağan Meclis..
    8. Lefke Bezi dünya markası olacak
    9. Didim’de kaçak alkole geçit yok
    10. Türkiye ile Ürdün arasındaki savunma..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Başkan Ataç engelli bireylerle bir..
    13. Üniversite sağlık personeli alımları..
    14. Silvan’da KOSGEB girişimcilik..
    15. Denizden çıkanlar şoke etti
    16. Altıeylül’de caddeler yenileniyor
    17. Limon, sınav öncesi sürücüleri uyardı
    18. Bu da kadınlara özel ‘çay evi’
    19. Geliştirdiği yöntemle tek ağaçtan 4..
    20. Yatırımlarda kurumsal yönetim için iş..
    21. Beyçayırlılar Derneği’nden şenlik
    22. 3 bin 146 öğrenci aynı anda kep attı
    23. Erzincan Baro Başkanı Aktürk, Yargı..
    24. Binali Yıldırım: “Şu anda Devlet..
    25. Minik öğrencilerden resim sergisi
    26. Vali Yazıcı’dan Jandarmaya kutlama..
    27. Çavuşoğlu-Le Drian ortak basın..
    28. El emekleri sergilendi
    29. Eyyübiye’de haşereyle mücadele..
    30. Valinin yanında durup, drift yaptı!
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    HDP’li vekil itiraf etti! Bizi hendeklere onlar soktu
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu