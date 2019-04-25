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Yüksekova’da 5 metrelik karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer yaylasında kardan oluşan tüneller şaşırtırken, 5 metre boyunda karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 08:10
Yüksekova’da 5 metrelik karla mücadele

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer yaylasında kardan oluşan tüneller şaşırtırken, 5 metre boyunda karla mücadele çalışması yoğun bir şekilde devam ediyor.


İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar. Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla yapıyorlar. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyorlar. 8 gündür süren çalışmanın yaklaşık 15 gün daha devam ettireceklerini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ediyorlar.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 08:10
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